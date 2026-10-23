Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей третьего тура основного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также второго тура Лиги конференций.

Единственным представителем Украины на этой стадии еврокубков в сезоне 2026/27 является донецкий Шахтер, выступающий в Лиге чемпионов.

Сейчас Украина в таблице коэффициентов УЕФА занимает 23-е место.

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Сколько баллов заработали украинские клубы

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер уступил с минимальным счетом миланскому Интеру и не пополнил свой счет очками.

В сезоне-2026/27 украинские клубы уже набрали 3.125 балла. Всего Украина имеет в своем активе 24.837 баллов в таблице.

Наши главные преследователи, Азербайджан и Израиль, завершили неделю с нулем. Азербайджанский Сабах проиграл Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов (1:2), а израильский Хапоэль Беэр-Шева разгромно уступил бельгийскому Рояль Унион (0:4).

Зато на 0.5 балла увеличила отставание Хорватия. Ее Хайдук одержал уже вторую победу в Лиге конференций (обошел швейцарский Тун 1:0), а вот Динамо Загреб проиграло нидерландскому Неймегену (2:4)

Также Швеция обошла Шотландию, увеличив отставание от шведов на 0.25 балла. Благодаря победе Университати (Крайова) Румыния добавила к своему активу 0.25 балла. Единственный конкурент Украины среди тех, кто находится выше в таблице, но не набрал очков на этой неделе, – это Шотландия. Ее представители проиграли оба матча.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия — 106.463 балла (9 из 9 клубов продолжают выступления);

2. Италия — 90.732 балла (7 из 7);

3. Испания – 85.868 балла (8/8);

4. Германия – 83.973 балла (7/7);

5. Франция – 71.010 балла (7/7);

6. Португалия – 67.350 балла (5/5);

7. Бельгия – 62.450 балла (5/5);

8. Нидерланды – 55.395 (6/6);

9. Турция – 52.275 балла (4/5);

10. Греция – 46.612 балла (4/5);

… 22. Румыния – 25.625 балла (1/4);

23. Украина – 24.837 балла (1/4);

24. Азербайджан – 24.187 балла (1/4).

В целом в первой тридцатке рейтинга произошло шесть изменений: Чехия поднялась на 11-е место, потеснив Польшу. Кроме того, Австрия сместила Венгрию с 17-го места, а Швеция — Шотландию.

Основной этап Лиги чемпионов сезона 2026/27 стартовал 8 сентября. Финал состоится 5 июня на стадионе Метрополитано в Мадриде.

Основной этап Лиги Европы начнется 16 сентября 2026 года, а финал состоится 26 мая 2027 года на стадионе Дойче-Банк-Парк во Франкфурте-на-Майне.

Лига конференций начнется 15 октября 2026 года и завершится финалом 2 июня 2027 года в Стамбуле на Бешикташ Арене.

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