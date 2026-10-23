Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів третього туру основного етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи та другого туру Ліги конференцій.

Єдиним представником України на цій стадії єврокубків у сезоні-2026/27 є донецький Шахтар, який виступає в Лізі чемпіонів.

Зараз Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА перебуває на 23 місці.

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Скільки балів заробили українські клуби

У матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів Шахтар поступився мінімально міланському Інтеру та не додав до скарбнички очок.

У сезоні-2026/27 українські клуби вже заробили 3.125 бала. Загалом Україна має у своєму активі 24.837 балів у таблиці.

Наші головні переслідувачі, Азербайджан та Ізраїль, завершили тиждень із нулем. Азербайджанський Сабах програв Боруссії Дортмунд в Лізі чемпіонів (1:2), а ізраїльський Хапоель Беер-Шева розгромно поступився бельгійському Рояль Уніону (0:4).

Натомість на 0.5 бала збільшила відставання Хорватія. Її Хайдук здобув вже другу перемогу у Лізі конференцій (обіграв швейцарський Тун 1:0), а ось Динамо Загреб програло нідерландському Неймегену (2:4)

Також Швеція обійшла Шотландію, збільшивши відставання від шведів на 0.25 бала. Завдяки перемозі Університаті (Крайова) Румунія додала до свого доробку 0.25 бала. Єдиний конкурент України серед тих, хто перебуває вище в таблиці, але не здобув очок цього тижня, – це Шотландія. Її представники програли обидва матчі.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 106.463 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 90.732 бала (7/7);

3. Іспанія – 85.868 бала (8/8);

4. Німеччина – 83.973 бала (7/7);

5. Франція – 71.010 бала (7/7);

6. Португалія – 67.350 бала (5/5);

7. Бельгія – 62.450 бала (5/5);

8. Нідерланди – 55.395 (6/6);

9. Туреччина – 52.275 бала (4/5);

10. Греція – 46.612 бала (4/5);

… 22. Румунія – 25.625 бала (1/4);

23. Україна – 24.837 бала (1/4);

24. Азербайджан – 24.187 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося шість змін – Чехія піднялася на 11-ту сходинку, посунувши Польщу. Також Австрія змістила з 17-ї сходинки Угорщину, а Швеція – Шотландію.

Основний етап Ліги чемпіонів сезону-2026/27 стартував 8 вересня. Фінал відбудеться 5 червня на стадіоні Метрополітано у Мадриді.

Основний етап Ліги Європи розпочнеться 16 вересня 2026 року, а фінал відбудеться 26 травня 2027 року на стадіоні Дойче-банк-парк у Франкфурті-на-Майні.

Ліга конференцій стартуватиме 15 жовтня 2026 року та закінчиться фіналом 2 червня 2027 року у Стамбулі на Бешикташ Арені.

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