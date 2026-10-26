Вже зовсім скоро в Лондоні відбудеться 70-та церемонія вручення премії Золотий м’яч, однієї з найпрестижніших футбольних нагород світу. Імена найкращих гравців сезону оголосять у понеділок, 26 жовтня, у театрі Palladium.

Серед претендентів на нагороду найкращому футболісту року називають Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямаля. У жіночій номінації однією з фавориток вважають Алексію Путельяс, яка виступає за Барселону та збірну Іспанії.

Під час церемонії також вручать нагороди найкращій футболістці світу, найкращому молодому гравцю та воротарю, а також оголосять імена найкращих тренерів чоловічих і жіночих команд.

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Початок заходу запланований на 22:00 за київським часом. Безкоштовно подивитися церемонію онлайн можна буде на платформі DAZN після реєстрації.

Скільки коштує золотий м’яч та з чого він виготовлений, читайте в нашому матеріалі.

Золотий м’яч: з якого металу виготовлений

Багато хто помилково думає, що Золотий м’яч повністю виготовлений із чистого золота. Насправді ж основа трофея — це сплав міді та цинку, який після спеціальної обробки набуває характерного золотистого блиску.

Основу покривають шаром чистого золота, після чого на ньому з’являється вигравіруваний логотип France Football, а згодом ім’я цьогорічного переможця. Завершальним етапом є монтаж нагороди на постамент, основу якого виготовлено з піриту.

Яка вага золотого м’яча

Вага нагороди становить у середньому близько 7 кілограмів. Процес її створення досить тривалий: на виготовлення йде приблизно шість місяців, а сумарно майстри витрачають понад 100 годин роботи.

Золотий м’яч: скільки коштує

Та якщо сам Золотий м’яч і не є суцільним золотим виробом, виникає питання, а яка вартість золотого м’яча насправді? За даними видання Marca, собівартість трофея оцінюється приблизно у 3 тисячі євро.

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