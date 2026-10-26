Церемония вручения премии Золотой мяч 2026 года состоится 26 октября в Лондоне в театре Палладиум.

Имя лучшего футболиста сезона по версии France Football будет объявлено в ходе юбилейной, 70-й церемонии награждения.

Факты ICTV рассказывают, когда и где смотреть онлайн-церемонию вручения Золотого мяча-2026.

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Золотой мяч 2026: трансляция, где смотреть

Церемония вручения Золотого мяча начнется в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 26 октября.

Трансляцию церемонии Золотого мяча можно будет бесплатно посмотреть на стриминговой платформе DAZN. Для просмотра необходимо лишь зарегистрироваться без дополнительной платы.

Ведущими будут экс-футболист сборной Франции Тьерри Анри и британская журналистка Кейт Скотт.

Церемонию награждения впервые перенесли из Парижа, чтобы почтить память обладателя первого в истории трофея – сэра Стэнли Мэттьюза. Золотой мяч он получил в 1956 году, когда играл за Блэкпул.

Во время церемонии также назовут имя лучшей футболистки мира и вручат другие награды, в частности трофей Копа — лучшему молодому игроку и трофей Яшина – лучшему вратарю. Будут определены лучшие тренеры в мужских и женских командах.

Среди фаворитов на победу у мужчин называют Гарри Кейна, Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. У женщин фавориткой называют игроку Барселоны и сборной Испании Алексию Путельяс.

С полным списком номинантов на премию Золотой мяч 2026 можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, в 2025 году обладателем Золотого мяча стал нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

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