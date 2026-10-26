Нагороду Золотий м’яч у 2026 році отримав Гаррі Кейн, футболіст збірної Англії та Баварії Мюнхен.

Урочиста 70-та церемонія вручення Золотого м’яча відбулася у Лондоні у театрі Палладіум 26 жовтня.

Золотий м’яч-2026 отримав Кейн

Для 33-річного Гаррі Кейна це перший трофей Золотого м’яча у кар’єрі.

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Він став п’ятим англійським футболістом, який удостоєний цієї нагороди після сера Стенлі Метьюза, сера Боббі Чарлтона, Кевіна Кігана (двічі) та Майкла Оуена.

Друге місце у голосуванні посів француз Кіліан Мбаппе, а третє іспанець Ламін Ямал.

Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча стала Алексія Путельяс, яка представляє збірну Іспанії та Барселону. Для неї це третя нагорода Золотого м’яча в кар’єрі після 2021 та 2022 років.

Всі лауреати за версією France Football

найкращий молодий футболіст : вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал;

: вінгер Барселони та збірної Іспанії найкраща молода футболістка : півзахисниця Барселони та збірної Іспанії Вікі Лопес ;

: півзахисниця Барселони та збірної Іспанії ; найкращий бомбардир (чоловіки): футболіст збірної Англії та Баварії Мюнхен Гаррі Кейн;

(чоловіки): футболіст збірної Англії та Баварії Мюнхен найкращий бомбардир (жінки): футболістка збірної Мексики та ФК Пачука Шарлін Корраль;

(жінки): футболістка збірної Мексики та ФК Пачука найкращий голкіпер : футболіст збірної Іспанії та Атлетік Більбао Унаї Сімон;

: футболіст збірної Іспанії та Атлетік Більбао найкраща голкіперка : футболістка збірної Іспанії та Барселони Ката Колл;

: футболістка збірної Іспанії та Барселони найкращий тренер (чоловіча команда): тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте ;

(чоловіча команда): тренер збірної Іспанії ; найкращий тренер (жіноча команда): тренер Барселони Пере Ромеу;

(жіноча команда): тренер Барселони найкращий клуб (чоловіки): ПСЖ;

(чоловіки): найкращий клуб (жінки): Барселона.

Також лауреатом призу імені Сократеса, який вручається за гуманітарну діяльність, визнали Букайо Сака, якого нагородили за діяльність за межами футбольного поля.

Нагадаємо, у 2025 році нагороду Золотий м’яч вручили Усману Дембеле з ПСЖ. Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча тоді стала іспанка Айтана Бонматі.

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