Гаррі Кейн став володарем Золотого м’яча-2026
Нагороду Золотий м’яч у 2026 році отримав Гаррі Кейн, футболіст збірної Англії та Баварії Мюнхен.
Урочиста 70-та церемонія вручення Золотого м’яча відбулася у Лондоні у театрі Палладіум 26 жовтня.
Золотий м’яч-2026 отримав Кейн
Для 33-річного Гаррі Кейна це перший трофей Золотого м’яча у кар’єрі.
Він став п’ятим англійським футболістом, який удостоєний цієї нагороди після сера Стенлі Метьюза, сера Боббі Чарлтона, Кевіна Кігана (двічі) та Майкла Оуена.
Друге місце у голосуванні посів француз Кіліан Мбаппе, а третє іспанець Ламін Ямал.
Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча стала Алексія Путельяс, яка представляє збірну Іспанії та Барселону. Для неї це третя нагорода Золотого м’яча в кар’єрі після 2021 та 2022 років.
Всі лауреати за версією France Football
- найкращий молодий футболіст: вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал;
- найкраща молода футболістка: півзахисниця Барселони та збірної Іспанії Вікі Лопес;
- найкращий бомбардир (чоловіки): футболіст збірної Англії та Баварії Мюнхен Гаррі Кейн;
- найкращий бомбардир (жінки): футболістка збірної Мексики та ФК Пачука Шарлін Корраль;
- найкращий голкіпер: футболіст збірної Іспанії та Атлетік Більбао Унаї Сімон;
- найкраща голкіперка: футболістка збірної Іспанії та Барселони Ката Колл;
- найкращий тренер (чоловіча команда): тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте;
- найкращий тренер (жіноча команда): тренер Барселони Пере Ромеу;
- найкращий клуб (чоловіки): ПСЖ;
- найкращий клуб (жінки): Барселона.
Також лауреатом призу імені Сократеса, який вручається за гуманітарну діяльність, визнали Букайо Сака, якого нагородили за діяльність за межами футбольного поля.
Нагадаємо, у 2025 році нагороду Золотий м’яч вручили Усману Дембеле з ПСЖ. Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча тоді стала іспанка Айтана Бонматі.