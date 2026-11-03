Житомирское Полесье не позволит своему футболисту Андрусу Араухо отправиться в Россию в составе сборной Венесуэлы для участия в товарищеском матче.

В то же время клуб не возражает против вызова футболиста на матч против сборной Страны Басков в Испании.

Об этом говорится в заявлении житомирского клуба в социальных сетях.

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– Полесье официально сообщило Федерации футбола Венесуэлы, что клуб не дает разрешения Андрусву Араухо на поездку в Россию и участие в товарищеском матче против ее сборной, запланированном на 17 ноября 2026 года на территории страны-агрессора, – говорится в официальном заявлении.

Запрет также распространяется на тренировки, подготовительные мероприятия и любую другую деятельность, связанную с матчем против россиян, который должен состояться 17 ноября в Краснодаре.

В то же время Полесье не возражает против участия Араухо в товарищеском матче сборной Венесуэлы против сборной Страны Басков, который состоится 14 ноября в испанском Бильбао.

Также в клубе подчеркнули, что организация пребывания футболиста в сборной и его дальнейший маршрут должны исключать поездку в Россию и участие в любых мероприятиях, связанных с матчем против россиян.

Напомним, Андрус Араухо перешел в Полесье из Кривбасса 18 июля 2026 года, подписав трехлетний контракт. В текущем сезоне УПЛ он провел за житомирян два матча.

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