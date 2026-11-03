Житомирське Полісся не дозволить своєму футболісту Андрусву Араухо поїхати до Росії у складі збірної Венесуели для участі у товариському матчі.

Водночас клуб не заперечує проти виклику футболіста на гру проти збірної Країни Басків в Іспанії.

Про це йдеться у заяві житомирського клубу в соціальних мережах.

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Полісся не відпустить Араухо на гру в РФ

– Полісся офіційно повідомив Федерацію футболу Венесуели, що клуб не надає дозволу Андрусву Араухо на поїздку до Росії та участь у товариському матчі проти її збірної, запланованому на 17 листопада 2026 року на території країни-агресора, – йдеться в офіційній заяві.

Заборона також поширюється на тренування, підготовчі заходи та будь-яку іншу діяльність, пов’язану з матчем проти росіян, який має відбутися 17 листопада в місті Краснодар.

Водночас Полісся не заперечує проти участі Араухо в товариській грі збірної Венесуели проти збірної Країни Басків, який відбудеться 14 листопада в іспанському Більбао.

Також у клубі наголосили, що організація перебування футболіста у збірній та його подальший маршрут мають виключати поїздку до Росії й участь у будь-яких заходах, пов’язаних із матчем проти росіян.

Нагадаємо, Андрусв Араухо перейшов до Полісся з Кривбасу 18 липня 2026 року, підписавши трирічний контракт. У поточному сезоні УПЛ він провів за житомирян два матчі.

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