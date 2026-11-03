Полісся заборонило своєму футболісту їхати на матч збірної до Росії
- Полісся офіційно повідомило Федерацію футболу Венесуели, що не дозволяє Араухо їхати до Росії на матч 17 листопада.
- Клуб не заперечує проти участі футболіста у грі Венесуели проти Країни Басків 14 листопада в Більбао.
Житомирське Полісся не дозволить своєму футболісту Андрусву Араухо поїхати до Росії у складі збірної Венесуели для участі у товариському матчі.
Водночас клуб не заперечує проти виклику футболіста на гру проти збірної Країни Басків в Іспанії.
Про це йдеться у заяві житомирського клубу в соціальних мережах.
Полісся не відпустить Араухо на гру в РФ
– Полісся офіційно повідомив Федерацію футболу Венесуели, що клуб не надає дозволу Андрусву Араухо на поїздку до Росії та участь у товариському матчі проти її збірної, запланованому на 17 листопада 2026 року на території країни-агресора, – йдеться в офіційній заяві.
Заборона також поширюється на тренування, підготовчі заходи та будь-яку іншу діяльність, пов’язану з матчем проти росіян, який має відбутися 17 листопада в місті Краснодар.
Водночас Полісся не заперечує проти участі Араухо в товариській грі збірної Венесуели проти збірної Країни Басків, який відбудеться 14 листопада в іспанському Більбао.
Також у клубі наголосили, що організація перебування футболіста у збірній та його подальший маршрут мають виключати поїздку до Росії й участь у будь-яких заходах, пов’язаних із матчем проти росіян.
Нагадаємо, Андрусв Араухо перейшов до Полісся з Кривбасу 18 липня 2026 року, підписавши трирічний контракт. У поточному сезоні УПЛ він провів за житомирян два матчі.