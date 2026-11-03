Нападник Тенерифе Хесус де Мігель помер у віці 30 років після зіткнення на полі, що сталося у понеділок, 2 листопада, під час матчу іспанської Сегунди.

Про це повідомив клуб Тенерифе у соціальній мережі Instagram.

Помер Хесус де Мігель

Іспанський нападник був доставлений до відділення інтенсивної терапії після зіткнення з воротарем ФК Андорра Хесусом Овоно наприкінці матчу 12 туру Сегунди.

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У вівторок, 3 листопада, клуб Тенеріфе опублікував заяву, в якій повідомив про смерть Хесуса де Мігеля.

– З глибоким болем у серці, з клубком у горлі та досі не вірячи в те, що це правда, ФК Тенерифе повідомляє про трагічну смерть Хесуса де Мігеля Аламеди, яка сталася цього вівторка, 3 листопада 2026 року, о 8:00 ранку. Неможливо підібрати слів підтримки; жодні слова не втамують цей важкий біль. Ми поруч із його осиротілою родиною, поруч із близькими та з усіма вболівальниками Тенерифе, чиї серця сьогодні краються від цієї трагедії, – йдеться у заяві.

Також зазначається, що родина футболіста дякує всім за висловлені слова підтримки та просить поважати їхнє приватне життя у цей час.

Після інциденту матч зупинили, аби медики змогли надати допомогу гравцеві, якого одразу ж каретою швидкої доправили до лікарні.

У ніч проти вівторка Тенерифе повідомив, що стан футболіста “стабільний, ураховуючи тяжкість діагнозу”. Однак уже вранці клуб оновив інформацію, що “стан Хесуса де Мігеля погіршився. Деталі повідомимо протягом найближчих годин”.

Невдовзі після цього Тенерифе підтвердив смерть де Мігеля.

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За зіткнення голкіпер Андори Овоно отримав червону картку через, як зазначалося, “небезпечний стрибок високою ногою у суперника із застосуванням надмірної сили під час гри”.

30-річний Де Мігель приєднався до Тенерифе влітку 2025 року. Минулого сезону він допоміг клубу з Канарських островів вийти до другого дивізіону Іспанії.

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