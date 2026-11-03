Матч Шахтер – Спортинг в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27 состоится 3 ноября на стадионе Стемфорд Бридж в Лондоне (Великобритания).

Начало матча – 19:45 по киевскому времени.

Матч Шахтер – Спортинг: где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков со львами в Лиге чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Шахтер – Спортинг: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – Спортинг в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Шахтер – Спортинг прокомментируют Владимир Кириченко и Вадим Шевякин.

На игре будет работать словацкая бригада арбитров во главе с 42-летним Иваном Кружляком. Ему будут ассистировать Бранислав Ханцко и Ян Позор. Резервным арбитром назначен Петер Кралович.

За систему VAR будет отвечать итальянец Марко Ди Белло, которому будет помогать его соотечественник Даниэле Чиффи.

По результатам общего турнирного зачета восемь лучших команд автоматически выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, попадут в стыковые матчи.

Напомним, в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов подопечные Арды Турана уступили миланскому Интеру со счетом 0:1. Сейчас на счету команды 4 очка.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.