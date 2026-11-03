Шахтар у вівторок, 3 листопада, зіграє матч четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти португальського Спортинга. Гра відбудеться на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Шахтар – Спортинг: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у матчі Шахтар – Спортинг є підопічні Тіягу Фернандеша.

Зараз дивляться

На перемогу португальської команди приймають ставки з коефіцієнтом 2.05. Успіх українського клубу оцінюють в 3.56. Нічийний результат матчу Шахтар – Спортинг в основний час – 3.81.

Згідно з прогнозом букмекерів, на те, що обидві команди відзначаться у матчі дають коефіцієнт 1.57.

Це буде третя очна зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися у 2008 році у межах групового етапу Ліги чемпіонів. Тоді в обох матчах перемогу здобув Спортинг з однаковим рахунком 1:0.

Спортинг жодного разу не програв українським клубам у восьми єврокубкових матчах. Окрім Шахтаря леви також обігрували київське Динамо та полтавську Ворсклу.

Востаннє Шахтар перетинався з португальським клубом на груповому етапі ЛЧ-2023/24, коли двічі програв Порту.

Шахтар підходить до матчу, маючи в активі 4 очки завдяки нічиїй з ПСВ та перемозі над АЕКом. Спортинг має 6 очок в активі після перемог над Галатасараєм та Лансом. У третьому турі португальці поступилися ЛАСКу, а Шахтар – міланському Інтеру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.