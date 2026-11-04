Вингер Аякса и сборной Украины Виктор Цыганков получил травму, из-за чего не вошел в заявку на матч 11-го тура Эредивизи против АЗ.

Об этом сообщил главный тренер нидерландского клуба Мичел.

Цыганков получил травму

По словам Мичела, Цыганков получил травму в матче против Спарты, в котором Аякс уступил со счетом 1:2. Украинского вингера заменили после перерыва.

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Травма помешала Цыганкову сыграть против АЗ, над которым Аякс одержал победу со счетом 1:0. После матча Мичел прокомментировал состояние здоровья украинца.

– Виктор получил травму во время предыдущего матча. Пока мы не знаем, насколько серьезна травма, это станет известно позже. Мы не знаем точно, что это за травма, поэтому придется подождать и посмотреть, – сказал главный тренер амстердамского клуба.

Виктор Цыганков получил травму накануне заключительных матчей сборной Украины на групповом этапе Лиги наций сезона-2026/27.

После четырех туров Украина имеет в своем активе четыре очка и занимает третье место в группе. В ноябре подопечные Андреа Мальдеры сыграют против Северной Ирландии и Грузии. Матчи состоятся 14 и 17 ноября.

Сине-желтым нужна победа в предстоящих матчах, чтобы продолжить борьбу за выход в Лигу А.

В текущем сезоне Цыганков провел за Аякс восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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