Вінгер Аякса та збірної України Віктор Циганков отримав травму, через що не увійшов до заявки на матч 11-го туру Ередивізі проти АЗ.

Про це повідомив головний тренер нідерландського клубу Мічел.

Циганков травмувався

За словами Мічела, Циганков зазнав ушкодження в матчі проти Спарти, в якому Аякс поступився з рахунком 1:2. Українського вінгера замінили після перерви.

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Травма завадила Циганкову зіграти проти АЗ, над яким Аякс взяв гору з рахунком 1:0. Після матчу Мічел прокоментував стан здоров’я українця.

– Віктор отримав травму під час попереднього матчу. Поки що ми не знаємо, наскільки серйозна травма, це стане відомо пізніше. Ми не знаємо точно, що це за травма, тож доведеться почекати і подивитися, – сказав головний тренер амстердамського клубу.

Віктор Циганков зазнав ушкодження напередодні заключних матчів збірної України на груповому етапі Ліги націй сезону-2026/27.

Після чотирьох турів Україна має у своєму активі чотири очки та посідає третє місце в групі. У листопаді підопічні Андреа Мальдери зіграють проти Північної Ірландії та Грузії. Матчі відбудуться 14 та 17 листопада.

Синьо-жовтим потрібна перемога в наступних протистояннях, щоб продовжити боротьбу за вихід до Ліги A.

У поточному сезоні Циганков провів за Аякс вісім матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол і віддав один асист.

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