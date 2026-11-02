Главный тренер лондонского Тоттенхэма Роберто Де Дзерби высказался о сроках возвращения Михаила Мудрика в состав команды.

Его слова передает пресс-служба шпор.

Когда вернется Мудрик

Итальянский специалист рассказал, что украинский футболист сможет вернуться на поле после международной паузы, которая продлится до 17 ноября.

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– Что касается Тосина и Бергвалла, то, возможно, они вернутся до международного перерыва. Возможно, не с первых минут против Лидса, но будут готовы к игре, да, надеюсь. Мудрик и Савио – уже после международного перерыва, – сказал Де Дзерби в интервью SPURSPLAY.

Отметим, что в ноябре сборная Украины по футболу проведет два матча в рамках Лиги наций против Грузии 14 ноября, а также против Северной Ирландии 17 ноября.

Напомним, что Мудрик получил травму на тренировке Тоттенхэма в первой половине сентября. Он дебютировал за шпор 5 сентября в матче против Ноттингема, выйдя на замену на 74-й минуте.

Тоттенхэм взял Мудрика в аренду у Челси до конца сезона с опцией выкупа за 75 млн фунтов стерлингов.

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