Сборная Норвегии по футболу из-за снегопада в Осло отменила предматчевую тренировку накануне игры в Лиге наций против сборной Уэльса.

Об этом пишет издание Sweden Herald.

Норвегия отменила тренировку из-за снегопада

Решающие матчи группы Норвегия, занимающая последнее место в таблице группы 4 Лиги А, проведет с Уэльсом и Данией. В субботу, 14 ноября, команда примет валлийцев на домашней арене в Осло.

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Однако норвежцы не смогли провести тренировку на стадионе за несколько дней до игры.

Столичный стадион Уллевол в Осло заснежило. Тренировка должна была начаться в 12:00 по местному времени, однако за 3,5 часа ее окончательно отменили.

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Главный тренер национальной сборной Столе Сольбаккен уверен, что снегопад не испортит условия для субботнего матча Лиги наций против Уэльса.

– Не думаю, что снег задержится надолго. Если на стадионе включат подогрев газона, проблем не возникнет, – отметил Сольбаккен.

Норвежский метеорологический институт объявил желтое предупреждение о снеге в стране. По прогнозам, может выпасть до 15 сантиметров, а в некоторых регионах страны – еще больше.

В четвертом туре Лиги наций Норвегия уступила Португалии, которая первой вышла из группы в плей-офф сезона 2026/27.

Лидером квартета идет Португалия, набравшая максимальное количество очков после четырех туров – 12, а также квалифицировавшаяся в четвертьфинал турнира.