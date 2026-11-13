Збірна Норвегії з футболу через снігопад в Осло скасувала передматчеве тренування напередодні гри у Лізі націй проти команди Уельсу.

Про це пише видання Sweden Herald.

Норвегія скасувала тренування через снігопад

Вирішальні матчі групи Норвегія, яка посідає останнє місце в таблиці групи 4 в Лізі А, проведе з Уельсом і Данією. В суботу, 14 листопада, команда прийме валлійців на домашній арені в Осло.

Зараз дивляться

Проте норвежці не змогли провести тренування на стадіоні за кілька днів до гри.

Столичний стадіон Уллевол в Осло засніжило. Тренування мало розпочатися о 12:00 за місцевим часом, проте за 3,5 години його остаточно скасували.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Herrelandslaget (@herrelandslaget)

Наставник національної команди Столе Сольбаккен упевнений, що снігопад не зіпсує умови для суботньої гри Ліги націй проти Уельсу.

– Не думаю, що сніг затримається надовго. Якщо на арені увімкнуть підігрів газону, проблем не виникне, – зазначив Сольбаккен.

Норвезький метеорологічний інститут оголошував жовте попередження про сніг у країні. Його моде випасти до 15 сантиметрів, а в деяких регіонах країни ще більше.

У четвертому турі Ліги націй Норвегія поступилася Португалії, яка першою вийшла з групи у плейоф сезону 2026/27. Лідером квартету йде Португалія, яка здобула максимальну кількість очок після чотирьох турів – 12, а також кваліфікувалася до чвертьфіналу турніру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.