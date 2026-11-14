На трассе Киев — Харьков произошло ДТП с возгоранием грузовика: движение перекрытоДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
На автодороге М-03 Киев — Харьков вблизи Яготина Бориспольского района произошло ДТП с участием грузовика DAF, который перевозил газовый конденсат. После столкновения с отбойником автомобиль перевернулся и загорелся.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
ДТП на трассе Киев — Харьков: горит грузовик
По предварительной информации, авария произошла на 115-м километре трассы вблизи села Богдановка. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с отбойником, перевернулся и загорелся.
На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе патрульные и спасатели. Продолжается ликвидация пожара.
Информация о погибших и пострадавших уточняется. Движение на трассе Киев — Харьков перекрыто в обоих направлениях.
— Призываю водителей учитывать перекрытие дороги, по возможности выбирать альтернативные маршруты, — отметил Тимур Ткаченко.
В патрульной полиции предупредили, что из-за ДТП с участием грузовика DAF движение транспорта на этом участке затруднено в обоих направлениях. Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании маршрутов.
Национальная полиция сообщила, что на месте работают полицейские наряды, которые организуют объезд для транспорта.
Напомним, в июле на трассе Киев — Одесса вблизи села Одаи Ширяевской общины Одесской области произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса.
Фото: Патрульная полиция Украины