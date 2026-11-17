Украина и Грузия встретятся в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе B, группе 2.

Матч состоится во вторник, 17 ноября, на стадионе Футбольная арена Кошице в словацком городе Кошице.

Начало матча Украина – Грузия – в 21:45 по киевскому времени.

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Украина – Грузия: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча Украина – Грузия являются подопечные Андреа Мальдеры.

На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2.15. Шансы Грузии оцениваются в 3.73. Ничейный результат матча Украина – Грузия в основное время – 3.35.

Наиболее вероятным исходом матча в Кошицах считают ничью со счётом 1:1 или победу сине-желтых 1:0.

Это будет 13-я очная встреча сборных: семь раз побеждала Украина, а еще пять матчей завершились ничьей.

Последний раз команды встречались в конце сентября в рамках Лиги наций. Тогда подопечные Андреа Мальдеры на выезде в Тбилиси сыграли вничью со счетом 0:0.

После пяти сыгранных матчей сборная Украины имеет 4 очка, а Грузия — 2. Лидером группы является Северная Ирландия, набравшая 11 очков, за ней следует Венгрия (10).

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