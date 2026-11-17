Мама Криштиану Роналду, Мария Долореш, обрадовалась разгромному поражению сборной Португалии в матче Лиги наций от Дании со счетом 1:4.

Её слова передает Goal.

Реакция мамы Роналду на поражение Португалии

– Поражение было более чем заслуженным, и я этому рада, – заявила мама футболиста.

Женщина сделала это заявление после завершения выступлений ее сына за национальную команду. Решение футболист принял на фоне скандала с главным тренером сборной Жорже Жезушем.

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Кроме того, Мария Долореш раскритиковала недавнюю церемонию чествования Роналду перед матчем против Дании, когда все футболисты вышли в футболках с седьмым номером и фамилией 41-летнего нападающего.

Она считает, что ее сын заслуживал более торжественного прощания, на котором он должен был присутствовать.

Также женщина раскритиковала партнеров Роналду по сборной. По ее мнению, они не уважали Криштиану.

– В сборной его не уважали даже товарищи по команде, – подчеркнула Мария Долореш.

Реакция Жорже Жезуша

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш отреагировал на слова матери Криштиану Роналду.

– Теперь я должен ей отвечать? Мать Криштиану Роналду – это женщина, которую я глубоко уважаю, что она может сказать? Мать есть мать, тут ничего не поделаешь, я понимаю ее слова. Шум? Это правда, но мать есть мать, и я просто должен ее уважать. Мать всегда защищает своих детей, даже ценой жизни. Она замечательная мать, которая многое пережила, чтобы воспитать своих детей, – ответил Жезуш, слова которого цитирует A Bola.

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