Матч Украина – Грузия в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций в дивизионе B состоится 17 ноября на стадионе Футбольная арена Кошице в славацких городе Кошице.

Начало матча – 21:45 по киевскому времени.

Матч Украина – Грузия, где смотреть и кто покажет матч сине-желтых в Лиге наций, рассказывают Факты ICTV.

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Украина – Грузия: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Украина – Грузия в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Украина – Грузия прокомментируют Владимир Зверов и Виталий Похвала.

На матче Украина – Грузия будет работать словенская бригада арбитров, которую возглавит 31-летний Мартин Матоша.

Ему будут ассистировать Матей Жунич и Александар Касапович. Резервным арбитром назначен Давид Шмаяц.

За систему VAR будет отвечать Ален Борошак, которому будет помогать Асмир Сагркович.

После пяти сыгранных туров сборная Украины занимает третье место, имея в активе 4 очка. Грузия идет последней с 2 набранными баллами. Лидер группы — Северная Ирландия, набравшая 11 очков, следом расположилась Венгрия (10).

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