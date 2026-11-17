Днем 17 ноября в Мукачево на Закарпатье прогремели взрывы.

Об этом сообщил Мукачевский городской совет.

Во вторник, 17 ноября, российские войска атаковали Мукачево в Закарпатской области.

Сейчас смотрят

Как сообщил начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, воздушная тревога в регионе длилась почти три часа.

За это время в небе над областью зафиксировали три российских дрона типа Shahed.

Один из дронов упал на территории Мукачевской общины, еще два удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

По словам главы ОВА, сообщений о разрушениях и пострадавших в результате атаки не поступало.

Ранее в Мукачевском городском совете подтвердили факт российской атаки и призвали жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также городские власти попросили не публиковать в соцсетях фотографии и видеозаписи работы сил противовоздушной обороны.