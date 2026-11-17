Взрывы в Мукачево 17 ноября: что известно о последствияхДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Днем 17 ноября в Мукачево на Закарпатье прогремели взрывы.
Об этом сообщил Мукачевский городской совет.
Взрывы в Мукачево 17 ноября: что известно
Во вторник, 17 ноября, российские войска атаковали Мукачево в Закарпатской области.
Как сообщил начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, воздушная тревога в регионе длилась почти три часа.
За это время в небе над областью зафиксировали три российских дрона типа Shahed.
Один из дронов упал на территории Мукачевской общины, еще два удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
По словам главы ОВА, сообщений о разрушениях и пострадавших в результате атаки не поступало.
Ранее в Мукачевском городском совете подтвердили факт российской атаки и призвали жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Также городские власти попросили не публиковать в соцсетях фотографии и видеозаписи работы сил противовоздушной обороны.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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