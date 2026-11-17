Аварийные отключения света в Днепропетровской области 17 ноября затронули 700 тыс. семей после утренней российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Аварийные отключения света в Днепропетровской области 17 ноября: что известно

Утром 17 ноября российские войска нанесли новые масштабные удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области.

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Из-за значительных повреждений энергообъектов без электроснабжения остались 700 тыс. семей.

По данным ДТЭК, аварийные отключения света затронули жителей:

Днепра;

Днепровского района;

Павлоградского района;

Каменского района;

Самаровского района.

Энергетики без перерыва работают над восстановлением электроснабжения. В первую очередь они восстанавливают объекты критической инфраструктуры, от которых зависит жизнь области.

Восстановительные работы идут везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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