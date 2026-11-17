В Днепропетровской области 700 тыс. семей остались без света после атаки РФ — ДТЭКДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Аварийные отключения света в Днепропетровской области 17 ноября затронули 700 тыс. семей после утренней российской атаки на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Аварийные отключения света в Днепропетровской области 17 ноября: что известно
Утром 17 ноября российские войска нанесли новые масштабные удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области.
Из-за значительных повреждений энергообъектов без электроснабжения остались 700 тыс. семей.
По данным ДТЭК, аварийные отключения света затронули жителей:
- Днепра;
- Днепровского района;
- Павлоградского района;
- Каменского района;
- Самаровского района.
Энергетики без перерыва работают над восстановлением электроснабжения. В первую очередь они восстанавливают объекты критической инфраструктуры, от которых зависит жизнь области.
Восстановительные работы идут везде, где позволяет ситуация с безопасностью.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.