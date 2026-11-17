Актер Назар Заднепровский вместе с женой и детьми выехали из Киева.

О причинах переезда и новых условиях быта Заднепровский рассказал в интервью oboz.ua.

Назар Заднепровский выехал из Киева вместе с семьей

По словам Назара Заднепровского, семья обосновалась в собственном таунхаусе в селе Ходосовка Киевской области.

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Загородное жилье оказалось гораздо лучше приспособленным к зимнему периоду и блекаутам: там установлен газовый котел и инвертор, обеспечивающий автономность при обесточивании.

До этого семья жила в самом сердце столицы — на Печерске, в квартире, доставшейся актеру в наследство от бабушки и дедушки. Однако жизнь в старом жилом фонде во время перебоев с коммуникациями стала слишком сложной.

— Мы сейчас живем за Киевом, имеем здесь жилье в таунхаусе. Переехали сюда, потому что на Печерске (мы живем на бульваре Леси Украинки) со светом и водой совсем плохо. Если кто вам скажет, что в центре все хорошо, не верьте! Особенно в старых домах. Не знаю, как в новостройках, может быть, там автономное отопление, генераторы. А у меня дом старее — достался от бабушки и дедушки. И просто сраковица! Потому и перебрались сюда: здесь есть газовый котел и инвертор, — объяснил Заднепровский.

Ранее Назар Заднепровский высказался о непригодности к службе в армии. Актер признался, что имеет серьезные проблемы со здоровьем.

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