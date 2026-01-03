МЗС Польщі підтвердило, що країна не надасть візи російським спортсменам для участі у Кубку світу зі стрибків з трампліна у Закопане. Це значно ускладнить їм здобути ліцензії на Олімпійські ігри-2026.

Про це відомство заявило у повідомленні Польському радіо, передає Sport.pl.

Польща не пустить росіян на змагання

Росіяни були виключені зі змагань після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але у грудні двоє російських стрибунів з трампліна Данило Садреєв та Михайло Назаров отримали “нейтральний” статус.

Зараз дивляться

Росіяни пропустили турне Чотирьох трамплінів, але вважалося, що вони боротимуться за ліцензії під час етапів Кубка світу, які залишилися, один з яких відбудеться у Польщі.

Проте МЗС країни виключило участь росіян на етапі Кубка світу у Закопане, посилаючись на поправку МВС від вересня 2022 року про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху, яка обмежує в’їзд до Польщі громадян РФ.

– Серед осіб, які мають право перетинати кордон Польщі та є громадянами РФ, не вказано учасників спортивних змагань. З огляду на неможливість перетину кордону, немає підстав для прийняття візової заявки, – йдеться в повідомленні МЗС.

Відсутність участі в Турне чотирьох трамплінів та Кубку світу в Закопаному сильно ускладнює ситуацію російських стрибунів. Назаров і Садрєєв мають набрати близько 20 очок, щоб бодай мріяти про ліцензію на Олімпійські ігри.

Останньою можливістю набрати очки до рейтингу буде етап в Саппоро (17-18 січня), де вони будуть змушені посісти досить високі місця, щоб претендувати на ліцензії.