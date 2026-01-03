Лижників із РФ не пустять у Польщу на Кубок світу: це ускладнює їм шлях на Олімпіаду-2026
- МЗС Польщі заявило, що чинне законодавство не передбачає в’їзд громадян РФ для участі у спортивних змаганнях.
- Відмова у візах ускладнює росіянам шанси набрати очки для ліцензій на Олімпійські ігри-2026.
МЗС Польщі підтвердило, що країна не надасть візи російським спортсменам для участі у Кубку світу зі стрибків з трампліна у Закопане. Це значно ускладнить їм здобути ліцензії на Олімпійські ігри-2026.
Про це відомство заявило у повідомленні Польському радіо, передає Sport.pl.
Польща не пустить росіян на змагання
Росіяни були виключені зі змагань після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але у грудні двоє російських стрибунів з трампліна Данило Садреєв та Михайло Назаров отримали “нейтральний” статус.
Росіяни пропустили турне Чотирьох трамплінів, але вважалося, що вони боротимуться за ліцензії під час етапів Кубка світу, які залишилися, один з яких відбудеться у Польщі.
Проте МЗС країни виключило участь росіян на етапі Кубка світу у Закопане, посилаючись на поправку МВС від вересня 2022 року про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху, яка обмежує в’їзд до Польщі громадян РФ.
– Серед осіб, які мають право перетинати кордон Польщі та є громадянами РФ, не вказано учасників спортивних змагань. З огляду на неможливість перетину кордону, немає підстав для прийняття візової заявки, – йдеться в повідомленні МЗС.
Відсутність участі в Турне чотирьох трамплінів та Кубку світу в Закопаному сильно ускладнює ситуацію російських стрибунів. Назаров і Садрєєв мають набрати близько 20 очок, щоб бодай мріяти про ліцензію на Олімпійські ігри.
Останньою можливістю набрати очки до рейтингу буде етап в Саппоро (17-18 січня), де вони будуть змушені посісти досить високі місця, щоб претендувати на ліцензії.