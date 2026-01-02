Даже в случае подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой российские спортсмены все равно не смогут представлять свою страну на Олимпийских играх-2026.

Об этом пишет Corriere.it.

МОК о РФ на Олимпиаде-2026: решение окончательное

Несмотря на резолюцию ООН об олимпийском перемирии, а также – несмотря на возможные геополитические изменения, главный спортивный орган мира остался непреклонен в своей позиции относительно участия России.

Президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что формат участия спортсменов из РФ уже определен и национальная символика использоваться не будет.

– На этом этапе ничего не изменит уже принятое решение: нейтральные спортсмены на индивидуальной основе, – сообщила Ковентри.

По ее словам, даже в том случае, если Украина и Россия договорятся о деэскалации или подпишут официальный мир, российские атлеты свою страну представлять не смогут.

Напомним, санкции против российских и белорусских спортсменов вводили в несколько этапов, начиная с полного запрета в феврале 2022 года.

Однако в марте 2023 года МОК изменил свой подход и рекомендовал международным федерациям разрешить представителям этих стран соревноваться, но исключительно в нейтральном статусе, без гимнов и флагов.

Уже в декабре 2025 года организация разрешила юношеским категориям выступать под национальной символикой.

Это побудило федерации шахмат, лыжного спорта и фехтования полностью восстановить россиян в правах на представление России.

Украинская сторона в ответ официально сняла запрет для отечественных спортсменов на участие в международных турнирах, где представлены спортсмены из РФ или Беларуси, даже в том случае, если последние используют свою государственную атрибутику.

Сейчас продолжается активная фаза отбора на главный старт четырехлетия.

Представители РФ интегрированы в этот процесс – к квалификационным этапам в лыжных видах спорта допустили 25 российских и белорусских атлетов.

Также три нейтральных спортсмена в лыжных гонках уже забронировали за собой лицензии. Это гарантирует им право на участие в соревнованиях.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.