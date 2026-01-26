Министр молодежи и спорта Матвей Бедный рассказал об ожиданиях от украинских спортсменов на медали на зимних Олимпийских играх-2026, которые стартуют 6 февраля в Италии.

Об этом он сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Бедный о шансах Украины на медали на Олимпиаде-2026

Министр отметил, что на всех последних зимних Олимпийских играх украинская команда завоевывала максимум по одной медали. Учитывая это, он отметил, что можно отслеживать эту тенденцию.

– Откровенно говоря, контекст не позволяет нам говорить о каком-то стремительном развитии. Мы будем счастливы, если увидим наших спортсменов на пьедесталах, но я не хочу давать каких-либо прогнозов. Олимпиада – это такие соревнования, где атлету может неожиданно открыться второе дыхание, и он сможет превзойти сам себя. Не хочу сглазить, но мы будем рады любым победам наших спортсменов, – сказал Бедный.

Также он сказал, что сумма призовых за медали для спортсменов не будет меняться, но она зафиксирована в долларах.

Бедный заявил, что с мотивацией у украинских спортсменов «все в порядке». А фокус нужно сместить в другую сторону – обеспечивать лучшие условия для подготовки спортсменов.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) разыграют 116 комплектов наград в 16 видах спорта. В Олимпиаде-2026 примут участие около 3 тыс. спортсменов из 85 стран.

