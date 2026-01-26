Міністр молоді та спорту Матвій Бідний розповів про очікування від українських спортсменів на медалі на зимових Олімпійських іграх-2026, які стартують 6 лютого в Італії.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Бідний про шанси України на медалі на Олімпіаді-2026

Міністр зазначив, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх українська команда здобувала максимум по одній медалі. З огляду на це він зазначив, що можна відстежувати цю тенденцію.

– Відверто кажучи, контекст не дозволяє нам говорити про якийсь стрімкий розвиток. Ми будемо щасливі, якщо ми побачимо наших спортсменів на п’єдесталах, але я не хочу давати якихось прогнозів. Олімпіада – це такі змагання, де атлету може неочікувано відкритись друге дихання, і він зможе перевершити сам себе. Не хочу наврочити, та ми будемо раді будь-яким перемогам наших спортсменів, – сказав Бідний.

Також він сказав, що сума призових за медалі для спортсменів не змінюватиметься, але вона зафіксована у доларах.

Бідний заявив, що з мотивацією в українських спортсменів “все гаразд”. А фокус потрібно змістити в інший бік –забезпечувати кращі умови для підготовки спортсменів.

На зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) розіграють 116 комплектів нагород у 16 видах спорту. В Олімпіаді-2026 участь візьмуть близько 3 тис. спортсменів з 85 країн.

