Американская горнолыжница Линдси Вонн впервые высказалась о своем падении во время скоростного спуска на зимних Олимпийских играх-2026.

Спортсменка опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Линдси Вонн о падении

– Моя олимпийская мечта сбылась не так, как я мечтала. Это не было концом сказки или сказкой, это была просто жизнь. Я решилась мечтать и очень тяжело работала, чтобы достичь своей цели. Ведь в горнолыжном спорте разница между стратегической траекторией и катастрофической травмой может составлять всего 5 дюймов.

Я просто на 5 дюймов слишком зажала свою линию, когда моя правая рука зацепилась за ворота, вывернув меня и приведя к падению. Моя передняя крестообразная связка и прошлые травмы не имели никакого отношения к моему падению, – заявила Вонн.

Вонн добавила, что получила сложный перелом большеберцовой кости, который требует нескольких операций для правильного лечения.

По ее словам, она ни о чем не жалеет, несмотря на сильную физическую боль.

– Стоять на старте было невероятным ощущением, которое я никогда не забуду. Знать, что я стояла там, имея шанс на победу, было победой уже само по себе. Я также знала, что гонки – это риск. Это всегда был и всегда будет невероятно опасный вид спорта. Жизнь слишком коротка, чтобы отказываться от своих шансов. Единственное поражение – это не попробовать, – подчеркнула она.

Заявление отца Линдси Вонн

Отец спортсменки Алан Килдоу заявил, что горнолыжница больше не будет участвовать в соревнованиях, если он будет иметь влияние на ее решение.

Также он добавил, что Вонн не вернется на зимние Олимпийские игры после того, как получила травму во время спуска.

– Ей 41 год, и это конец ее карьеры. Линдси Вонн больше не будет участвовать в лыжных соревнованиях, если я буду иметь право голоса в этом вопросе, – сказал Килдоу в интервью Associated Press.

Отец спортсменки отказался комментировать травмы, но рассказал об эмоциональном состоянии Линдси. Он отметил, что она очень сильный человек, который знает, что такое физическая боль, и понимает обстоятельства, в которых оказалась.

Килдоу и другие члены семьи Вонн находятся рядом с ней, пока она лечится в больнице в Тревизо после падения и эвакуации вертолетом с трассы в Кортине в воскресенье.

41-летняя Линдси Вонн является одной из самых титулованных горнолыжниц в истории. Она участвовала в пяти Олимпийских играх, завоевав золото, серебро и бронзу.

