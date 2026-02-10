Ні про що не шкодую: Ліндсі Вонн сказала, що стало причиною падіння на Олімпіаді
- Ліндсі Вонн заявила, що падіння сталося через помилку в траєкторії, а не через старі травми коліна.
- Американка отримала складний перелом гомілки, який потребує кількох операцій.
- Батько спортсменки заявив, що Вонн більше не повинна повертатися до змагань.
Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн вперше висловилася про своє падіння під час швидкісного спуску на зимових Олімпійських іграх-2026.
Спортсменка опублікувала відповідний допис на своїй сторінці в Instagram.
Ліндсі Вонн про падіння
– Моя олімпійська мрія збулася не так, як я мріяла. Це не було закінченням казки чи казкою, це було просто життя. Я наважилася мріяти і дуже важко працювала, щоб досягти своєї мети. Адже в гірськолижному спорті різниця між стратегічною траєкторією і катастрофічною травмою може становити всього 5 дюймів.
Я просто на 5 дюймів занадто затиснув свою лінію, коли моя права рука зачепилася за ворота, вивернувши мене і призвівши до падіння. Моя передня хрестоподібна зв’язка і минулі травми не мали жодного відношення до мого падіння, – заявила Вонн.
Вонн додала, що отримала складний перелом великогомілкової кістки, який потребує кількох операцій для правильного лікування.
За її словами, вона ні про що не шкодує, попри сильний фізичний біль.
– Стояти на старті було неймовірним відчуттям, яке я ніколи не забуду. Знати, що я стояла там, маючи шанс на перемогу, було перемогою вже само собою. Я також знала, що гонки – це ризик. Це завжди був і завжди буде неймовірно небезпечний вид спорту. Життя занадто коротке, щоби відмовлятися від своїх шансів. Єдина поразка – це не спробувати, – підкреслила вона.
Переглянути цей допис в Instagram
Заява батька Ліндсі Вонн
Батько спортсменки Алан Кілдоу заявив, що гірськолижниця більше не братиме участі в змаганнях, якщо він матиме вплив на її рішення.
Також він додав, що Вонн не повернеться на зимові Олімпійські ігри після того, як травмувалася під час спуску.
– Їй 41 рік, і це кінець її кар’єри. Ліндсі Вонн більше не братиме участі в лижних змаганнях, якщо я матиму право голосу в цьому питанні, – сказав Кілдоу в інтерв’ю Associated Press.
Батько спортсменки відмовився коментувати травми, але розповів про емоційний стан Ліндсі. Він зазначив, що вона дуже сильна людина, яка знає, що таке фізичний біль, і розуміє обставини, в яких опинилася.
Кілдоу та інші члени родини Вонн перебувають поруч із нею, поки вона лікується в лікарні в Тревізо після падіння та евакуації вертольотом з траси в Кортіні в неділю.
41-річна Ліндсі Вонн є однією з найтитулованіших гірськолижниць в історії. Вона брала участь у п’яти Олімпійських іграх, здобувши золото, срібло та бронзу.