Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн вперше висловилася про своє падіння під час швидкісного спуску на зимових Олімпійських іграх-2026.

Спортсменка опублікувала відповідний допис на своїй сторінці в Instagram.

Ліндсі Вонн про падіння

– Моя олімпійська мрія збулася не так, як я мріяла. Це не було закінченням казки чи казкою, це було просто життя. Я наважилася мріяти і дуже важко працювала, щоб досягти своєї мети. Адже в гірськолижному спорті різниця між стратегічною траєкторією і катастрофічною травмою може становити всього 5 дюймів.

Зараз дивляться

Я просто на 5 дюймів занадто затиснув свою лінію, коли моя права рука зачепилася за ворота, вивернувши мене і призвівши до падіння. Моя передня хрестоподібна зв’язка і минулі травми не мали жодного відношення до мого падіння, – заявила Вонн.

Вонн додала, що отримала складний перелом великогомілкової кістки, який потребує кількох операцій для правильного лікування.

За її словами, вона ні про що не шкодує, попри сильний фізичний біль.

– Стояти на старті було неймовірним відчуттям, яке я ніколи не забуду. Знати, що я стояла там, маючи шанс на перемогу, було перемогою вже само собою. Я також знала, що гонки – це ризик. Це завжди був і завжди буде неймовірно небезпечний вид спорту. Життя занадто коротке, щоби відмовлятися від своїх шансів. Єдина поразка – це не спробувати, – підкреслила вона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

Заява батька Ліндсі Вонн

Батько спортсменки Алан Кілдоу заявив, що гірськолижниця більше не братиме участі в змаганнях, якщо він матиме вплив на її рішення.

Також він додав, що Вонн не повернеться на зимові Олімпійські ігри після того, як травмувалася під час спуску.

– Їй 41 рік, і це кінець її кар’єри. Ліндсі Вонн більше не братиме участі в лижних змаганнях, якщо я матиму право голосу в цьому питанні, – сказав Кілдоу в інтерв’ю Associated Press.

Батько спортсменки відмовився коментувати травми, але розповів про емоційний стан Ліндсі. Він зазначив, що вона дуже сильна людина, яка знає, що таке фізичний біль, і розуміє обставини, в яких опинилася.

Кілдоу та інші члени родини Вонн перебувають поруч із нею, поки вона лікується в лікарні в Тревізо після падіння та евакуації вертольотом з траси в Кортіні в неділю.

41-річна Ліндсі Вонн є однією з найтитулованіших гірськолижниць в історії. Вона брала участь у п’яти Олімпійських іграх, здобувши золото, срібло та бронзу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.