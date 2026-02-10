Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой разрешить использование “шлема памяти” скелетонистом Владиславом Гераскевичем

Об этом сообщила пресс-служба НОК в социальных сетях.

НОК обратился к МОК по поводу шлема Гераскевича

– Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному олимпийскому комитету с просьбой разрешить украинскому скелетонисту и знаменосцу сборной Украины Владиславу Гераскевичу выступать на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине в специальном “шлеме памяти”, – говорится в сообщении.

В НОК отметили, что шлем создан в честь украинских спортсменов, которые погибли, защищая Украину, или стали жертвами полномасштабной войны России против Украины.

НОК подчеркнул, что изображение на шлеме полностью соответствует требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных элементов и был подтвержден как соответствующий установленным нормам во время официальных тренировок.

Украина всегда уважала, уважает и будет уважать олимпийские ценности и соблюдает Олимпийскую Хартию.

Кроме того, в НОК отметили, что надеются на справедливое, объективное и беспристрастное решение МОК.

Накануне Владислав Гераскевич появился в специальном шлеме на тренировках по скелетону. Позже спортсмен сообщил, что МОК не разрешил ему тренироваться и соревноваться на Олимпиаде-2026 в шлеме с дизайном, где изображены погибшие украинские атлеты в результате развязанной РФ войны.

