Національний олімпійський комітет України (НОК) звернувся до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо дозволу використання “шолома пам’яті” скелетоністом Владиславом Гераскевичем

Про це повідомила пресслужба НОК у соціальних мережах.

НОК звернувся до МОК щодо шолома Гераскевича

– Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із проханням дозволити українському скелетоністу та прапороносцю збірної України Владиславу Гераскевичу виступати на ХХV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані–Кортіні у спеціальному “шоломі пам’яті”, – йдеться у повідомленні.

У НОК зазначили, що шолом створено на вшанування українських спортсменів, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами повномасштабної війни Росії проти України.

Зараз дивляться

НОК наголосив, що зображення на шоломі повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань.

Україна завжди поважала, поважає і поважатиме олімпійські цінності та дотримується Олімпійської Хартії.

Крім того у НОК зауважили, що сподіваються на справедливе, об’єктивне та неупереджене рішення МОК.

Напередодні Владислав Гераскевич з’явився у спеціальному шоломі на тренуваннях зі скелетону. Пізніше спортсмен повідомив, що МОК не дозволив йому тренуватися і змагатися на Олімпіаді-2026 у шоломі з дизайном, де зображені загиблі українські атлети внаслідок розв’язаної РФ війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.