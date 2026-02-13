Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета.

CAS отклонил иск Гераскевича к МОК

Решение было объявлено в 17:15 по местному времени. Суд отклонил иск Гераскевича против МОК и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

— Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение в соответствии с гайдлайнами МОК, — сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала украинского скелетониста за “намерение надеть шлем с изображением портретов украинских спортсменов, погибших на войне”.

IBSF и МОК признали этот шлем “не соответствующим Олимпийской хартии и Руководящим принципам по выражению взглядов спортсменов”.

Арбитр из Германии Аннетт Ромбах назвала “разумными и пропорциональными” правила, которые предложил МОК Гераскевичу – привлечь внимание к теме в микс-зоне, на пресс-конференциях, в социальных сетях и носить шлем во время тренировочных заездов.

В чем МОК обвинял Гераскевича во время суда

Утром 13 февраля спортсмен принял участие в слушаниях в Спортивном арбитражном суде. Дело рассматривалось относительно “легальности” решения о его дисквалификации с Олимпиады-2026 из-за намерения выступать на Играх в “шлеме памяти”, пишет Суспільне Спорт.

Заседание длилось около двух с половиной часов. После его завершения Гераскевич пообщался с журналистами.

Он отметил, что в целом доволен тем, как прошел судебный процесс, но подчеркнул, что не планирует возвращаться в Кортину после слушаний.

Адвокат Евгений Пронин, представлявший интересы спортсмена в CAS, поделился подробностями рассмотрения дела.

По его словам, во время заседания представители МОК называли «политическими» заявления Гераскевича в поддержку Украины.

Так же они оценили и факт получения им ордена Свободы от президента Украины Владимира Зеленского.

— Во время всего заседания МОК обвинял Владислава в том, что в своих интервью он выражал поддержку Украине, называя это политическими заявлениями. Более того, МОК прямо ссылается на факт вручения Владиславу ордена Свободы президентом Украины уже после дисквалификации как на якобы подтверждение политической составляющей его действий, — написал Пронин.

Также адвокат сообщил, что Гераскевичу вменяли в вину то, что из-за скандала вокруг него внимание к Олимпиаде сместилось со спортивной тематики на Украину.

— В своих выступлениях представители МОК постоянно подчеркивали, что к Украине приковано внимание всего мира, и даже сетовали, что поисковые запросы в Google, связанные с Олимпиадой, касаются не самих Игр, а Украины. Фактически из такой логики следует, что, по мнению МОК, именно Украина виновата в том, что к ней приковано внимание всего мира — несмотря на то, что причиной этого стала российская агрессия.

По данным Суспільне Спорт, Гераскевич уже покидает Италию. Решение по его делу на тот момент еще не было окончательно обнародовано.

