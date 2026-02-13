Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

CAS відхилив позов Гераскевича до МОК

Рішення було оголошене о 17:15 за місцевим часом. Суд відхилив позов Гераскевича проти МОК та Міжнародної федерації бобслею і скелетону (IBSF).

– Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК, – повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід.

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) дискваліфікувала українського скелетоніста через “намір одягнути шолом із зображенням портретів українських спортсменів, які загинули на війні”.

IBSF та МОК визнали цей шолом “таким, що не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів”.

Арбітриня з Німеччини Аннетт Ромбах назвала “розумними та пропорційними” правила, які запропонував МОК Гераскевичу – привернути увагу до теми у мікс-зоні, пресконференціях, соціальних мережах та носіння шолома під час тренувальних заїздів.

В чому МОК звинувачував Гераскевича під час суду

Уранці 13 лютого спортсмен узяв участь у слуханнях у Спортивному арбітражному суді. Справу розглядали щодо “легальності” рішення про його дискваліфікацію з Олімпіади-2026 через намір виступати на Іграх у “шоломі пам’яті”, пише Суспільне Спорт.

Засідання тривало близько двох з половиною годин. Після його завершення Гераскевич поспілкувався з журналістами.

Він зазначив, що загалом задоволений тим, як пройшов судовий процес, але наголосив, що не планує повертатися до Кортіни після слухань.

Адвокат Євген Пронін, який представляв інтереси спортсмена в CAS, поділився подробицями розгляду справи.

За його словами, під час засідання представники МОК називали “політичними” заяви Гераскевича на підтримку України.

Так само вони оцінили і факт отримання ним ордена Свободи від президента України Володимира Зеленського.

– Під час усього засідання МОК звинувачував Владислава в тому, що у своїх інтерв’ю він висловлював підтримку Україні, називаючи це політичними заявами. Більше того, МОК прямо посилається на факт вручення Владиславу ордена Свободи президентом України вже після дискваліфікації як на нібито підтвердження політичної складової його дій, – написав Пронін.

Також адвокат повідомив, що Гераскевичу закидали те, що через скандал навколо нього увага до Олімпіади змістилася зі спортивної тематики на Україну.

– У своїх виступах представники МОК постійно наголошували, що до України прикута увага всього світу, і навіть нарікали, що пошукові запити в Google, пов’язані з Олімпіадою, стосуються не самих Ігор, а України. Фактично з такої логіки випливає, що, на думку МОК, саме Україна винна в тому, що до неї прикута світова увага – попри те, що причиною цього стала російська агресія.

За даними Суспільне Спорт, Гераскевич уже залишає Італію. Рішення у його справі на той момент ще не було остаточно оприлюднене.

