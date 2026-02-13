Официальный интернет-магазин Олимпийских игр продавал футболку с дизайном ОИ-1936, которые использовались фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером и нацистами для пропаганды.

Об этом пишет британский вещатель BBC.

В фан-шопе Олимпиады продают футболки с лого Игр-1936

Отмечается, что в Германии раздаются призывы прекратить продажу этих футболок, но Международный олимпийский комитет (МОК) парирует, что это их часть коллекции Heritage Collection, которая отмечает стили всех Олимпийских игр.

Футболки с логотипом Олимпийских игр-1936 украшены оригинальным дизайном плаката берлинской Олимпиады, созданным Францем Вюрбелем.

На футболке изображена мужская фигура в лавровом венке. Над его головой – олимпийские кольца. Под ним – Бранденбургские ворота и надпись Германия, Берлин, Олимпийские игры 1936 года.

На момент написания новости они недоступны в онлайн-магазине Олимпийских игр.

Гитлер использовал Игры 1936 года как возможность продвигать свои идеалы расового превосходства и прославлять нацистскую Германию на международной арене.

– Олимпийские игры 1936 года были главным пропагандистским инструментом нацистского режима, – заявила немецкому информагентству DPA Клара Шедлих, пресс-секретарь фракции Зеленых.

Она обвинила МОК в том, что он “явно недостаточно задумывается над собственной историей”, и сказала, что “выбор изображения является проблематичным и неприемлемым для футболки” без контекста.

МОК сообщил BBC, что, хотя он “признает исторические проблемы нацистской пропаганды”, но хочет напомнить, что на Олимпийских играх 1936 года в Берлине “4 483 спортсмена из 49 стран соревновались в 149 медальных дисциплинах”.

Представитель МОК заявил, что они “сделали доступной коллекцию олимпийского наследия, которая отмечает 130 лет олимпийского искусства и дизайна”. Также в объяснении выделили достижения на Олимпиаде в Берлине американца Джесси Оуэнса, который выиграл четыре золотые медали и разрушил нацистский миф о расовом превосходстве арийцев.

