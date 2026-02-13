Офіційний інтернет-магазин Олімпійських ігор продавав футболку з дизайном ОІ-1936, які використовувалися фюрером Третього Рейху Адольфом Гітлером та нацистами для пропаганди.

Про це пише британський мовник BBC.

У фан-шопі Олімпіади продають футболки з лого Ігор-1936

Зазначається, що у Німеччині лунають заклики припинити продаж цих футболок, але Міжнародний олімпійський комітет (МОК) парирує, що це їхня частина колекції Heritage Collection, що відзначає стилі всіх Олімпійських ігор.

Футболки з лого Олімпійських ігор-1936 прикрашені оригінальним дизайном плаката берлінської Олімпіади, створеним Францем Вюрбелем.

На футболці зображено чоловічу фігуру в лавровому вінку. Над його головою – олімпійські кільця. Під ним – Бранденбурзькі ворота і напис Німеччина, Берлін, Олімпійські ігри 1936 року.

На момент написання новини вони не доступні в онлайн-магазині Олімпійських ігор.

Гітлер використав Ігри 1936 року як можливість просувати свої ідеали расової переваги та прославляти нацистську Німеччину на міжнародній арені.

– Олімпійські ігри 1936 року були головним пропагандистським інструментом нацистського режиму, – заявила німецькому інформагентству DPA Клара Шедліх, речниця фракції Зелених.

Вона звинуватила МОК у тому, що він “явно недостатньо замислюється над власною історією”, і сказала, що “вибір зображення є проблематичним і неприйнятним для футболки” без контексту.

МОК повідомив BBC, що, хоча він “визнає історичні проблеми нацистської пропаганди”, але хоче нагадати, що на Олімпійських іграх 1936 року в Берліні “4 483 спортсмени з 49 країн змагалися в 149 медальних дисциплінах”.

Представник МОК заявив, що вони “зробили доступною колекцію олімпійської спадщини, яка відзначає 130 років олімпійського мистецтва та дизайну”. Також у поясненні виокремили досягнення на Олімпіаді у Берліні американця Джессі Оуенса, який виграв чотири золоті медалі та зруйнував нацистський міф про расову перевагу арійців.

