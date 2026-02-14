Украинская фристайлистка Екатерина Коцар вышла в финал соревнований биг-эйра на зимних Олимпийских играх-2026.

По итогам квалификации 25-летняя фристайлистка вошла в 12 лучших атлеток.

Коцар выступит в финале биг-эйра на ОИ-2026

По итогам трех раундов квалификации Екатерина Коцар заняла 11-е место, что позволило ей продолжить борьбу за медали.

Согласно регламенту, каждая из 27 спортсменок имела три попытки, из которых суммировались две лучшие.

В первой и третьей попытках Коцар выполнила похожую программу – двойные сальто с вращением влево и мют-гребком. Из-за падения в третьей попытке в финальный протокол зачли результат первых двух раундов.

Второй прыжок украинка начала проездом со спины, выполнив вращение через плечо.

Первую попытку Екатерины оценили на 79,75 балла, вторую – на 75,75. В итоге она набрала 155,50 балла.

Победу в квалификации одержала канадка Меган Олдем с результатом 171,75 за две лучшие попытки. Второй стала олимпийская чемпионка Эйлин Гу, а третьей – швейцарка Матильда Гремо.

Финал соревнований по биг-эйру на Олимпиаде-2026 состоится в понедельник, 16 февраля. Соревнования должны стартовать в 20:30 по киевскому времени.

