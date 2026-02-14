Несмотря на фиаско в третьем прыжке: Коцар вышла в финал биг-эйра на Олимпиаде-2026
- Екатерина Коцар заняла 11-е место в квалификации и вышла в финал биг-эйра на ОИ-2026.
- Украинка набрала 155,50 балла за две лучшие попытки из трех.
Украинская фристайлистка Екатерина Коцар вышла в финал соревнований биг-эйра на зимних Олимпийских играх-2026.
По итогам квалификации 25-летняя фристайлистка вошла в 12 лучших атлеток.
Коцар выступит в финале биг-эйра на ОИ-2026
По итогам трех раундов квалификации Екатерина Коцар заняла 11-е место, что позволило ей продолжить борьбу за медали.
Согласно регламенту, каждая из 27 спортсменок имела три попытки, из которых суммировались две лучшие.
В первой и третьей попытках Коцар выполнила похожую программу – двойные сальто с вращением влево и мют-гребком. Из-за падения в третьей попытке в финальный протокол зачли результат первых двух раундов.
Второй прыжок украинка начала проездом со спины, выполнив вращение через плечо.
Первую попытку Екатерины оценили на 79,75 балла, вторую – на 75,75. В итоге она набрала 155,50 балла.
Победу в квалификации одержала канадка Меган Олдем с результатом 171,75 за две лучшие попытки. Второй стала олимпийская чемпионка Эйлин Гу, а третьей – швейцарка Матильда Гремо.
Финал соревнований по биг-эйру на Олимпиаде-2026 состоится в понедельник, 16 февраля. Соревнования должны стартовать в 20:30 по киевскому времени.
С подробным расписанием соревнований на Олимпийских играх-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.