Українська фрістайлістка Катерина Коцар вийшла до фіналу змагань біг-ейру на зимових Олімпійських іграх-2026.

За підсумками кваліфікації 25-річна фристайлістка увійшла до 12-ти найкращих атлеток.

Коцар виступить у фіналі біг-ейру на ОІ-2026

За підсумками трьох раундів кваліфікації Катерина Коцар посіла 11-те місце, що дозволило їй продовжити боротьбу за медалі.

Згідно з регламентом, кожна з 27 спортсменок мала три спроби, з яких сумувалися дві найкращі.

У першій і третій спробах Коцар виконала схожу програму – подвійні сальто з обертанням ліворуч і м’ют-гребом. Через падіння в третій спробі до фінального протоколу зарахували результат перших двох раундів.

Другий стрибок українка розпочала проїздом зі спини, виконавши обертання через плече.

Першу спробу Катерини оцінили на 79.75 бала, другу – на 75.75. У підсумку вона набрала 155.50 бала.

Перемогу у кваліфікації здобула канадка Меган Олдем із результатом у 171.75 за дві найкращі спроби. Другою стала олімпійська чемпіонка Ейлін Гу, а третьою швейцарка Матильда Гремо.

Фінал змагань з біг-ейру на Олімпіаді-2026 відбудеться в понеділок, 16 лютого. Змагання мають стартувати о 20:30 за київським часом.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

