Не удалось собраться: фигурист Марсак финишировал 19-м на Олимпиаде-2026
- Кирилл Марсак получил 137,28 балла за произвольную программу и финишировал на 19-м месте в итоговом протоколе.
- Украинец допустил ошибки, в частности упал при выполнении четверного сальхова.
Украинский фигурист Кирилл Марсак выступил в произвольной программе на зимних Олимпийских играх-2026. Он стартовал в третьей группе благодаря успешному выступлению в короткой программе.
За свой прокат в произвольной программе украинец получил 137,28 баллов, в результате чего потерял позиции.
Как Марсак выступил в произвольной программе
Кирилл Марсак исполнял произвольную программу под трек I’m Tired и The Feels в исполнении Labrinth и Zendaya.
Украинец допустил ошибку во время первого элемента, а затем неудачно упал после выполнения четверного сальхова.
Наибольшую техническую оценку он получил за выполнение тройной аксель + двойной аксель + двойной аксель + последовательность (SEQ). Судьи оценили его в 16,77 балла.
В итоге он получил за произвольную программу 137,28 балла, а суммарное количество очков составило 224,17 балла. Это отбросило Кирилла на 19 строчку, на которой он завершил выступления на Олимпийских играх.
В комментарии Суспільне Спорт после выступления Кирилл Марсак рассказал о давлении и признал, что не справился с этим морально.
– Технически программа не сложилась полностью. Не удалось собраться ментально на самом деле, очень много плохих новостей было на этой неделе: с Владиславом Гераскевичем, к сожалению, его дисквалифицировали из соревнований, с его отстранением и изъятием аккредитации. На меня было давление, что мы катаемся один за другим с “нейтральным”атлетом этим. Это было тяжело. Мы не справились. Но мы падаем, чтобы потом вставать; делаем ошибки, чтобы на них учиться, – сказал фигурист.
По его словам, выступление не удалось из-за психологического состояния. Кирилл добавил: Мы находимся в лучшей физической форме за все время, что я соревнуюсь и тренируюсь. Очень грустно, что я не смог показать максимум”.
Чемпионом в мужском одиночном фигурном катании сенсационно стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Серебро и бронза достались японцам Кагияма Юма и Шун Сато.
Американский фигурист Илья Малинин, который считался главным фаворитом, провалил свою произвольную программу и опустился с первого на восьмое место.