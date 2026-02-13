Украинский фигурист Кирилл Марсак выступил в произвольной программе на зимних Олимпийских играх-2026. Он стартовал в третьей группе благодаря успешному выступлению в короткой программе.

За свой прокат в произвольной программе украинец получил 137,28 баллов, в результате чего потерял позиции.

Как Марсак выступил в произвольной программе

Кирилл Марсак исполнял произвольную программу под трек I’m Tired и The Feels в исполнении Labrinth и Zendaya.

Украинец допустил ошибку во время первого элемента, а затем неудачно упал после выполнения четверного сальхова.

Наибольшую техническую оценку он получил за выполнение тройной аксель + двойной аксель + двойной аксель + последовательность (SEQ). Судьи оценили его в 16,77 балла.

В итоге он получил за произвольную программу 137,28 балла, а суммарное количество очков составило 224,17 балла. Это отбросило Кирилла на 19 строчку, на которой он завершил выступления на Олимпийских играх.

В комментарии Суспільне Спорт после выступления Кирилл Марсак рассказал о давлении и признал, что не справился с этим морально.

– Технически программа не сложилась полностью. Не удалось собраться ментально на самом деле, очень много плохих новостей было на этой неделе: с Владиславом Гераскевичем, к сожалению, его дисквалифицировали из соревнований, с его отстранением и изъятием аккредитации. На меня было давление, что мы катаемся один за другим с “нейтральным”атлетом этим. Это было тяжело. Мы не справились. Но мы падаем, чтобы потом вставать; делаем ошибки, чтобы на них учиться, – сказал фигурист.

По его словам, выступление не удалось из-за психологического состояния. Кирилл добавил: Мы находимся в лучшей физической форме за все время, что я соревнуюсь и тренируюсь. Очень грустно, что я не смог показать максимум”.

Чемпионом в мужском одиночном фигурном катании сенсационно стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Серебро и бронза достались японцам Кагияма Юма и Шун Сато.

Американский фигурист Илья Малинин, который считался главным фаворитом, провалил свою произвольную программу и опустился с первого на восьмое место.

