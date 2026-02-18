Украинская команда биатлонисток в эстафете 4×6 км на зимних Олимпийских играх-2026 заняла 9-е место.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Женская эстафета по биатлону на зимней Олимпиаде

За Украину выступили Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарья Чалик.

Александра Меркушина передала эстафету на четвертой позиции, использовав три дополнительных патрона. Юлия Джима завершила свой этап восьмой, использовав два дополнительных патрона. Кристина Дмитренко передала эстафету десятой. Она использовала два дополнительных патрона. А Дарья Чалик финишировала девятой (плюс два патрона).

Вне состава осталась Елена Городная, которая на зимней Олимпиаде приняла участие в смешанной эстафете.

Это последняя женская гонка для Украины в биатлоне на зимней Олимпиаде-2026. Последними мужскими и женскими гонками в биатлоне станут масс-старты 20 и 21 февраля. В мужской гонке примут участие два украинских биатлониста: Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.

Золото в этой эстафете даже несмотря на штрафной круг получила команда Франции с результатом 1:20:22.7. Новыми олимпийскими чемпионками стали: Камилла Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюльи Симон.

Серебряная медаль досталась команде Швеции (+51.5). А норвежские биатлонистки завоевали бронзу (+1:07.6). Немки — четвертые. Пятое место у команды Чехии. Шестое место в гонке досталось команде Польши.

Стоит отметить, что Франция выиграла все три эстафетные гонки на Олимпиаде-2026.

Напомним, что в конце января Анастасия Меркушина завоевала для Украины золото на чемпионате Европы-2026 по биатлону. Биатлонистка победила в индивидуальной гонке среди женщин.

