Українська команда біатлоністок в естафеті 4×6 км на зимових Олімпійських іграх-2026 посіла 9-те місце.

Жіноча естафета з біатлону на зимовій Олімпіаді

За Україну виступили Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик.

Олександра Меркушина передала естафету на четвертій позиції, використавши три додаткові патрони. Юлія Джима завершила свій етап восьмою, використавши два додаткові патрони. Христина Дмитренко передала естафету десятою. Вона використала два додаткові патрони. А Дарина Чалик фінішувала дев’ятою (плюс два патрони).

Це остання жіноча гонка для України у біатлоні на зимовій Олімпіаді-2026. Останньою гонкою стане масстарт, який відбудеться у п’ятницю, 20 лютого.

Золото в цій естафеті навіть попри штрафне коло отримала команда Франції із результатом 1:20:22.7.

Срібна медаль дісталася команді Швеції (+51.5). А норвезькі біатлоністки завоювали бронзу (+1:07.6). Німкені – четверті. П’яте місце у команди Чехії. Шосте місце у гонці дісталося команді Польщі.

Варто зауважити, що Франція виграла всі три естафетні гонки на Олімпіаді-2026.

