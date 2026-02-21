В предпоследний день Олимпийских игр-2026 сборная Украины закончила выступления, не завоевав ни одной медали.

Украина завершила соревнование в зимней Олимпиаде-2026

22 февраля — последний день зимних Олимпийских игр-2026, которые проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). И завтра на лыжной гонке должна была выступать украинка Анастасия Никон. Однако спортсменка снялась с соревнований из-за болезни.

Таким образом, Украина завершила соревнования в зимней Олимпиаде-2026. На счету украинских спортсменов ноль добытых медалей. Это в третий раз, когда Олимпийские игры завершаются для нашей страны без наград. Таким же был результат в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и Ванкувере в 2010 году.

Напомним, что в Олимпиаде-2026 Украину представляли 46 атлетов, которые завоевали лицензии в 11 зимних видах спорта: биатлон (10 человек), горнолыжный спорт (2), лыжное двоеборье (2), лыжные гонки (6), санный спорт (10), скелетон (1) прыжки на лыжах с трамплина (2), фристайл (9), фигурное катание на коньках (1), шорт-трек (2).

В командном турнире по лыжной акробатике Украина заняла шестое место среди семи команд и завершила выступления еще в первом раунде финалов. В лыжной гонке Александр Лисогор финишировал 40-м в масс-старте, показав лучший результат для Украины в этом виде гонок.

В целом Украина (включая командные соревнования) имеет восемь финишей в топ-10 Олимпиады-2026. Три из них – личные финиши.

Все результаты Украины в топ-10 Олимпиады-2026:

6-е место: Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский (фристайл, лыжная акробатика, командный турнир), Юлианна Туницкая, Игорь Гой и Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Александра Мох и Елена Стецкив (санный спорт, командная эстафета);

7-е место: Александра Мох и Елена Стецкив (санный спорт, двойки);

8-е место: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городная, Александра Меркушина (биатлон, смешанная эстафета);

9-е место: Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Дарья Чалик (биатлон, женская эстафета);

10-е место: Виталий Мандзин (биатлон, масстарт), Александр Окипнюк (фристайл, лыжная акробатика), Екатерина Коцар (фристайл, бигейр)

Перед Играми президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт заявлял, что увидеть флаг Украины Олимпиаде — это уже победа.

В свою очередь, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный отмечал, что украинские атлеты при подготовке к зимним Играм испытывали все осложнения, связанные с войной.

Зимняя Олимпиада в Италии отличилась рядом событий для украинских спортсменов. В частности, украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом в скелетоне за намерение выступать в соревнованиях в “шлеме памяти” с изображениями фотографий погибших в результате войны украинских спортсменов.

Также Международный союз конькобежцев не разрешил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею соревноваться на Олимпиаде в своей экипировке, которая включала шлем с цитатой украинской поэтессы Лины Костенко “Там где героизм, там нет окончательного поражения”.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году проходят 6-22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) спортсмены соревнуются за 195 медалей в 16 олимпийских видах спорта. Церемония закрытия зимней Олимпиады-2026 состоится в воскресенье, 22 февраля.

