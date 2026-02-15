Скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировал МОК перед началом соревнований на Олимпиаде-2026, объявил о проекте по поддержке семей погибших спортсменов, изображенных на его “шлеме памяти”.

Владислав Гераскевич о проекте поддержки семей погибших спортсменов

Спортсмен в своем видеообращении заявил, что сегодня весь мир говорит об Украине – и не из-за его поступка, а из-за тех спортсменов, которые изображены на его шлеме.

– Именно их голос раздается настолько громко, что его невозможно заглушить, – делится Гераскевич.

Именно поэтому Владислав Гераскевич объявил о начале работы над проектом поддержки семей погибших спортсменов.

В то же время, спортсмен подчеркнул, что распространение российской пропаганды в международном спорте недопустимо, ведь за это приходится платить слишком высокую цену – человеческими жизнями.

Накануне Паралимпийских игр он обратил внимание на допущение России к участию в соревнованиях, к тому же еще и с правом выступать под национальным флагом и с использованием государственной символики. Владислав Гераскевич добавил, что в составе паралимпийской сборной есть бывшие военнослужащие.

– То есть вчера они убивали украинцев в Украине, а завтра будут продолжать это делать, распространяя российскую пропаганду на международном уровне, – сказал украинский скелетонист.

Напомним, что 12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Гераскевича из-за нарушения запрета на использование шлема памяти, на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав Гераскевич подал апелляцию в CAS.

На дисквалификацию скелетониста отреагировал президент Владимир Зеленский, он наградил его орденом Свободы.

Фото: Владислав Гераскевич

