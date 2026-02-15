Гераскевич после дисквалификации на Олимпиаде-2026 анонсировал новый проект: в чем суть
- Скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что сегодня весь мир говорит об Украине не из-за него и его поступка, а из-за тех спортсменов, которые изображены на его шлеме.
- Именно поэтому спортсмен объявил о начале работы над проектом поддержки семей погибших спортсменов.
- Также он затронул тему состава паралимпийской сборной России, подчеркнув, что там есть бывшие военнослужащие.
Скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировал МОК перед началом соревнований на Олимпиаде-2026, объявил о проекте по поддержке семей погибших спортсменов, изображенных на его “шлеме памяти”.
Владислав Гераскевич о проекте поддержки семей погибших спортсменов
Спортсмен в своем видеообращении заявил, что сегодня весь мир говорит об Украине – и не из-за его поступка, а из-за тех спортсменов, которые изображены на его шлеме.
– Именно их голос раздается настолько громко, что его невозможно заглушить, – делится Гераскевич.
Именно поэтому Владислав Гераскевич объявил о начале работы над проектом поддержки семей погибших спортсменов.
В то же время, спортсмен подчеркнул, что распространение российской пропаганды в международном спорте недопустимо, ведь за это приходится платить слишком высокую цену – человеческими жизнями.
Накануне Паралимпийских игр он обратил внимание на допущение России к участию в соревнованиях, к тому же еще и с правом выступать под национальным флагом и с использованием государственной символики. Владислав Гераскевич добавил, что в составе паралимпийской сборной есть бывшие военнослужащие.
– То есть вчера они убивали украинцев в Украине, а завтра будут продолжать это делать, распространяя российскую пропаганду на международном уровне, – сказал украинский скелетонист.
Напомним, что 12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Гераскевича из-за нарушения запрета на использование шлема памяти, на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.
Владислав Гераскевич подал апелляцию в CAS.
На дисквалификацию скелетониста отреагировал президент Владимир Зеленский, он наградил его орденом Свободы.
Фото: Владислав Гераскевич