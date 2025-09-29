Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг теннисного турнира WTA 1000 в Пекине.

В двух сетах она одолела “нейтральную” спортсменку с паспортом Беларуси Александру Соснович со счетом 6:4, 6:2.

Костюк обыграла Соснович в Пекине

Теннисистки провели на корте 1 час и 25 минут, за которые четыре раза подала навылет, тогда как Соснович только раз. Также Костюк отыграла 11 из 11 брейк-пойнтов.

В первом сете при счете 3:3 украинка сделала брейк, что стало ключевым. А в десятом гейме Костюк подала на сет и повела в счете по партиям.

Во втором сете Марта сделала два брейка подряд

В первой партии Костюк сделала два подряд брейка и вела со счетом 4:1. В восьмом гейме “нейтральная” имела пять брейкпойнтов на подаче украинки, но Марте удалось их отыграть и со второй попытки реализовать матч-пойнт.

За выход в четвертьфинал Костюк сыграет с пятой сеяной американкой Джессикой Пегулой, которая обыграла в трех сетах британку Эмму Радукану.

Напомним, во втором круге Костюк одолела немку Эллу Зайдель в двух сетах. Марта оставалась единственной украинкой в одиночном разряде на тысячнике в Пекине.

