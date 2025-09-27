Вторая ракетка Украины Марта Костюк вышла в третий круг теннисного турнира WTA 1000 в Пекине. В двух сетах она разгромила немку Эллу Зайдель.

Украинка одолела свою соперницу со счетом 6:1, 6:1.

Костюк обыграла Зайдель в Пекине

Теннисистки провели на корте 59 минут, за которые Марта четыре раза подала навылет, у ее соперницы ни одного эйса. Также она реализовала пять из шести брейкпойнтов.

В первой партии Костюк с двумя брейками совершила рывок 5:0. После этого Зайдель взяла одну свою подачу, но уже в следующем гейме Марта закрыла сет.

Во втором сете немке удалось взять очко только в третьем гейме на своей подаче.

Round 3 awaits Marta Kostyuk progresses in Beijing, defeating Seidel 6-1, 6-1.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/7xM07QmEM2 — wta (@WTA) September 27, 2025

Следующей соперницей Марты Костюк на турнире в Пекине станет “нейтральная” теннисистка с паспортом Беларуси Александра Саснович. В трех сетах она обыграла японку Наоми Осаку (1:6, 6:4, 6:2).

Отметим, что Костюк осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде в Пекине после того, как Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева сложили ракетки на старте соревнований.

В парном разряде выступления продолжает украинка Людмила Киченок в тандеме с австралийкой Элен Перес. В первом круге они обыграли румынско-канадский дуэт Жаклин Кристиан и Лейлу Фернандес.

Следующими соперницами украинки и австралийки станут вторые сеяные итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

