Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола тенісного турніру WTA 1000 у Пекіні.

У двох сетах вона здолала “нейтральну” спортсменку з паспортом Білорусі Олександру Соснович у двох сетах з рахунком 6:4, 6:2.

Костюк обіграла Соснович у Пекіні

Тенісистки провели на корті 1 годину та 25 хвилин, за які чотири рази подала навиліт, водночас Соснович лише раз. Також Костюк відіграла 11 із 11 брейкпойнтів.

У першому сеті за рахунку 3:3 українка зробила брейк, що стало ключовим. А в десятому геймі Костюк подала на сет і повела у рахунку за партіями.

У другому сеті Марта зробила два брейки поспіль та вела з рахунком 4:1. У восьмому геймі “нейтральна” мала п’ять брейкпойнтів на подачі українки, але Марті вдалося їх відіграти та з другої спроби реалізувати матчпойнт.

За вихід до чвертьфіналу Костюк зіграє з п’ятою сіяною американкою Джессікою Пегулою, яка обіграла у трьох сетах британку Емму Радукану.

Нагадаємо, у другому колі Костюк здолала німкеню Еллу Зайдель у двох сетах. Марта залишалася єдиною українкою в одиночному розряді на тисячнику у Пекіні.

