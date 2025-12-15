Після пів року перерви: Калініна виграла турнір WTA у Франції
- Ангеліна Калініна перемогла Жакемо з рахунком 6:3, 4:6, 7:5 після камбеку з 3:5 у третьому сеті.
- Це перший фінал українки за 2,5 роки та другий титул WTA у кар'єрі, коли вона тріумфувала у Ліможі три роки тому.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу у фіналі турніру WTA 125 у французькому Ліможі, здолавши господарку корту Ельзу Жакемо.
Тенісистки провели на корті 2 години та 38 хвилин, а сама гра завершилася перемогою Калініної з рахунком 6:3, 4:6, 7:5
Калініна виграла турніру WTA 125 у Ліможі
Для Ангеліни турнір у Ліможі став першим за останніх пів року, відколи вона знялася з Вімблдону.
На шляху до півфіналу Ангеліна здобула чотири перемоги, зокрема над представницями першої сотні рейтингу. Вихід до цього фіналу став для тенісистки першим за останні 2,5 роки.
У першій партії зустрічі проти Жакемо українка з двома брейками впевнено закрила першу партію 6:3, однак програла другий сет із рахунком 4:6.
У вирішальному сеті українка програвала 3:5, але, коли французка подавала на матч Калініна зробила брейк та скоротила відставання. У підсумку українка взяла ще три гейми поспіль та здобула перемогу.
– Після шестимісячної перерви я просто вдячна за те, що можу вийти на корт, що я здорова і можу зіграти п’ять матчів. Бо коли я приїхала сюди, я навіть не уявляла, як все буде, чи зможу я зіграти матч, – сказала вона після матчу, передає Le Populare du Centre.
Таким чином Ангеліна здобула другий титул на рівні WTA. Востаннє вона тріумфувала три роки тому, коли також перемогла у Ліможі.