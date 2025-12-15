Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу у фіналі турніру WTA 125 у французькому Ліможі, здолавши господарку корту Ельзу Жакемо.

Тенісистки провели на корті 2 години та 38 хвилин, а сама гра завершилася перемогою Калініної з рахунком 6:3, 4:6, 7:5

Калініна виграла турніру WTA 125 у Ліможі

Для Ангеліни турнір у Ліможі став першим за останніх пів року, відколи вона знялася з Вімблдону.

На шляху до півфіналу Ангеліна здобула чотири перемоги, зокрема над представницями першої сотні рейтингу. Вихід до цього фіналу став для тенісистки першим за останні 2,5 роки.

У першій партії зустрічі проти Жакемо українка з двома брейками впевнено закрила першу партію 6:3, однак програла другий сет із рахунком 4:6.

У вирішальному сеті українка програвала 3:5, але, коли французка подавала на матч Калініна зробила брейк та скоротила відставання. У підсумку українка взяла ще три гейми поспіль та здобула перемогу.

– Після шестимісячної перерви я просто вдячна за те, що можу вийти на корт, що я здорова і можу зіграти п’ять матчів. Бо коли я приїхала сюди, я навіть не уявляла, як все буде, чи зможу я зіграти матч, – сказала вона після матчу, передає Le Populare du Centre.

Таким чином Ангеліна здобула другий титул на рівні WTA. Востаннє вона тріумфувала три роки тому, коли також перемогла у Ліможі.

