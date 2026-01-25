Элина Свитолина прошла в четвертьфинал Australian Open, обыграв еще одну россиянку
- Свитолина одолела Мирру Андрееву и обеспечила себе место в четвертьфинале Australian Open.
- Украинка победила соперницу со счетом 2:0, продолжив серию успешных матчей в сезоне.
- Матч отметился уверенной первой партией и волевым камбэком во второй.
Элина Свитолина одержала победу над “нейтральной” Миррой Андреевой и вышла в четвертьфинал Australian Open, повторив свой личный рекорд на турнире.
Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой Australian Open-2026
Перед матчем украинка уже выиграла восемь поединков с начала сезона. В предыдущем круге она преодолела Диану Шнайдер из топ-25 WTA, что стало ее рейтинговой соперницей в этом году.
В первом очном поединке с седьмой ракеткой мира Андреевой, победившей ранее финалистку Олимпиады-2024 Донну Векич и экс-третью ракетку мира Марию Саккари, Свитолина уверенно одержала победу в двух сетах — 6:2, 6:4.
Первую партию Элина выиграла за 36 минут, захватив лидерство еще в середине сета и реализовав третий матчбол в заключительном гейме.
Elina Svitolina, you are an AO quarterfinalist again ????
Straight sets domination on RLA, winning 6-2 6-4!@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/IZyFTyCMsW
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026
Второй сет начался для Светолиной сложно: она проиграла свой гейм на подаче и отставала 0:2.
Однако украинка отыграла три брейкпойнта соперницы, выиграла ключевые гейма и в затяжном десятом гейме оформила победу вторым матчболом.
Счет: Элина Свитолина (Украина, 12) — Мирра Андреева (8) — 2:0 (6:2, 6:4)
Свитолина продолжает свой путь на Australian Open и сохраняет шансы на высокий результат в четвертьфинале.
Следующей оппоненткой Светолиной станет третья ракетка мира Коко Гофф.
Теннисистки уже трижды играли между собой – преимущество в личных противостояниях на стороне американки (2:1).