Элина Свитолина одержала победу над “нейтральной” Миррой Андреевой и вышла в четвертьфинал Australian Open, повторив свой личный рекорд на турнире.

Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой Australian Open-2026

Перед матчем украинка уже выиграла восемь поединков с начала сезона. В предыдущем круге она преодолела Диану Шнайдер из топ-25 WTA, что стало ее рейтинговой соперницей в этом году.

В первом очном поединке с седьмой ракеткой мира Андреевой, победившей ранее финалистку Олимпиады-2024 Донну Векич и экс-третью ракетку мира Марию Саккари, Свитолина уверенно одержала победу в двух сетах — 6:2, 6:4.

Первую партию Элина выиграла за 36 минут, захватив лидерство еще в середине сета и реализовав третий матчбол в заключительном гейме.

Второй сет начался для Светолиной сложно: она проиграла свой гейм на подаче и отставала 0:2.

Однако украинка отыграла три брейкпойнта соперницы, выиграла ключевые гейма и в затяжном десятом гейме оформила победу вторым матчболом.

Счет: Элина Свитолина (Украина, 12) — Мирра Андреева (8) — 2:0 (6:2, 6:4)

Свитолина продолжает свой путь на Australian Open и сохраняет шансы на высокий результат в четвертьфинале.

Следующей оппоненткой Светолиной станет третья ракетка мира Коко Гофф.

Теннисистки уже трижды играли между собой – преимущество в личных противостояниях на стороне американки (2:1).

