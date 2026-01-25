Еліна Світоліна здобула перемогу над “нейтральною” Міррою Андрєєвою та вийшла до чвертьфіналу Australian Open, повторивши свій особистий рекорд на турнірі.

Еліна Світоліна стала чвертьфіналісткою Australian Open-2026

Перед матчем українка вже виграла вісім поєдинків поспіль від початку сезону. У попередньому колі вона подолала Діану Шнайдер із топ-25 WTA, що стало її найрейтинговішою суперницею цього року.

У першому очному поєдинку з сьомою ракеткою світу Андрєєвою, яка раніше перемогла фіналістку Олімпіади-2024 Донну Векич та екс-третю ракетку світу Марію Саккарі, Світоліна впевнено здобула перемогу в двох сетах — 6:2, 6:4.

Зараз дивляться

Першу партію Еліна виграла за 36 хвилин, захопивши лідерство ще в середині сету та реалізувавши третій матчбол у заключному геймі.

Другий сет розпочався для Світоліної складно: вона програла свій гейм на подачі та відставала 0:2.

Проте, українка відіграла три брейкпойнти суперниці, виграла ключові гейми й у затяжному десятої геймі оформила перемогу другим матчболом.

Рахунок: Еліна Світоліна (Україна, 12) — Мірра Андрєєва (8) — 2:0 (6:2, 6:4)

Світоліна продовжує свій шлях на Australian Open і зберігає шанси на високий результат у чвертьфіналі.

Наступною опоненткою Світоліної стане третя ракетка світу Коко Гофф. Тенісистки вже тричі грали між собою — перевага в особистих протистояннях на боці американки (2:1).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.