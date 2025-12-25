Менее чем через месяц стартует первый теннисный турнир серии Grand Slam в 2026 году – Australian Open. В нем примут участие четверо украинских теннисистов, в частности половина из них начнут выступление с основной сетки.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Australian Open-2025: кто из украинок выступит

Четыре украинские теннисистки начнут борьбу за трофей австралийского турнира из основной сетки.

Прямые путевки получили Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

Для Свитолиной это уже будет 13-й AO за карьеру. Лучшие выступления были зафиксированы в 2018, 2019 и 2025 годах, когда она доходила до четвертьфинала.

Для Костюк это будет седьмое выступление на кортах Мельбурна. Ее лучший результат на турнире – четвертьфинал сезона-2024.

Также в седьмой раз на AO выступит Ястремская – ее лучший результат – полуфинал в 2024 году.

Олейникова впервые в карьере сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Через квалификацию на турнир попытаются пробиться еще четверо украинских теннисистов:

Женская сетка : Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Дарья Снигур;

: Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Дарья Снигур; Мужская сетка: Виталий Сачко.

Квалификационные матчи начнутся 12 января. Матчи основной части соревнований пройдут в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.

