Australian Open-2026: кто из украинцев сыграет в основном турнире и квалификации
Менее чем через месяц стартует первый теннисный турнир серии Grand Slam в 2026 году – Australian Open. В нем примут участие четверо украинских теннисистов, в частности половина из них начнут выступление с основной сетки.
Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
Australian Open-2025: кто из украинок выступит
Четыре украинские теннисистки начнут борьбу за трофей австралийского турнира из основной сетки.
Прямые путевки получили Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.
Для Свитолиной это уже будет 13-й AO за карьеру. Лучшие выступления были зафиксированы в 2018, 2019 и 2025 годах, когда она доходила до четвертьфинала.
Для Костюк это будет седьмое выступление на кортах Мельбурна. Ее лучший результат на турнире – четвертьфинал сезона-2024.
Также в седьмой раз на AO выступит Ястремская – ее лучший результат – полуфинал в 2024 году.
Олейникова впервые в карьере сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Через квалификацию на турнир попытаются пробиться еще четверо украинских теннисистов:
- Женская сетка: Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Дарья Снигур;
- Мужская сетка: Виталий Сачко.
Квалификационные матчи начнутся 12 января. Матчи основной части соревнований пройдут в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.