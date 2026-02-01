Всемирная федерация тхэквондо (WT) приняла решение полностью восстановить права спортсменов из России и Беларуси, позволив им выступать на международных соревнованиях с использованием национальной символики.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

WT допустила россиян и белорусов к соревнованиям под собственным флагом

Решение было принято в субботу, 31 января, во время первого в 2026 году заседания Всемирного совета тхэквондо.

В рамках встречи обсуждался статус российских и белорусских спортсменов, по итогам чего Исполнительный совет разрешил представителям обеих стран всех возрастов выступать под собственными флагами и гимнами.

В федерации отметили, что это решение отвечает рекомендациям Международного олимпийского комитета по смягчению ограничений для спортсменов из России и Белоруссии.

В частности, МОК ранее разрешил юниорам из этих стран участвовать в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре с национальной символикой.

В то же время WT не пересмотрела другие ограничения: международные соревнования на территории России и дальше запрещены, как и выдача аккредитаций для официальных лиц из стран-агрессоров.

Подобные решения уже приняты и в других видах спорта. Под собственными флагами спортсмены из России и Беларуси допущены к соревнованиям по самбо и дзюдо во всех возрастных категориях.

На юношеском уровне санкции сняты также в шахматах, фехтовании и волейболе.

Международная федерация хоккея сохранила действующие ограничения для сборных России и Беларуси даже среди юношей.

