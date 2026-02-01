Іспанський тенісист Карлос Алькарас здобув перший титул Australian Open-2026 у кар’єрі, здолавши у фіналі представника Сербії Новака Джоковича протягом чотирьох сетів.

Алькарас вперше став чемпіоном Australian Open

Попри фізичні проблеми та ризик зняття через судоми, перша ракетка світу зумів здолати Александра Звєрєва у півфіналі. Водночас Новак Джокович гарантував собі місце у фіналі, перегравши дворазового тріумфатора Відкритого чемпіонату Австралії Янніка Сіннера.

Для тенісистів – це був 11 поєдинок, перед цим Джокович та Алькарас здобули по п’ять перемог.

Тенісисти вже зустрічалися на Australian Open у 2025 році – тоді перемогу святкував серб. Однак Алькарас відігрався під час останнього поєдинку, де він вибив Джоковича на шляху до свого чемпіонства.

Спершу ініціатива була на боці Джоковича, який розгромив опонента у стартовому сеті — 6:2. Іспанець швидко оговтався і відігрався у другій партії з аналогічним рахунком завдяки ранньому брейку.

У третій частині гри Алькарас дотиснув суперника (6:3), хоча реалізував сетпойнт лише з п’ятої спроби. Фінальну крапку було поставлено у дванадцятому геймі четвертого сету, де реалізований матчпойнт приніс Карлосу історичну перемогу.

Для 22-річного іспанця це перша перемога в Мельбурні, яка доповнила його колекцію титулів з Roland Garros (2024, 2025), US Open (2022, 2025) та Вімблдона (2023, 2024). Таким чином Алькарас перевершив рекорд Рафаеля Надаля, ставши наймолодшим тенісистом, який виграв усі турніри Grand Slam.

